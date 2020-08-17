شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد رحلات الطيران لـ2.7 ألف رحلة فى مايو الماضى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية تطور حركة الطائرات خلال شهر مايو من العام الجارى 2020، والتي شهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية وحظر الطيران من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وسجل شهر مايو الماضي عدد 2.7 ألف رحلة، مقابل 22.6 ألف رحلة خلال شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 19.9 ألف رحلة، فيما بلغ عدد رحلات شهر ابريل الماضي نحو 2.4 ألف رحلة، مقابل 26.9 ألف رحلة بتراجع بلغ نحو 24.5 ألف رحلة.

وفي نفس السياق، أشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد ركاب شهر مايو الماضي لم يزد عن 0.1 مليون راكب نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية وحظر الطيران لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما بلغ في شهر مايو المناظر له 2.4 مليون راكب عام 2019.

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وحققت كمية البضائع المنقولة بالطائرات تراجعا مماثلا في مايو الماضي، حيث بلغت 15 ألف طن، مقابل 24 ألف طن في مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 9 آلاف طن، بينما بلغت كمية البضائع المنقولة في ابريل الماضي نحو 17 ألف طن، مقابل 24.3 ألف طن في ابريل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 7.2 آلاف طن.

وحافظت حركة البضائع المنقولة بحرا على مستواها خلال الربع الأول من عام 2020، وسجلت نحو 39 مليون طن خلال تلك الفترة، وهو نفس حجم البضائع المنقولة خلال الربع الأول من عام 2019 دون تراجع، بينما سجل حجم البضائع المنقولة خلال الربع الرابع من عام 2019 نحو 38.4 مليون طن، مقابل 38.8 مليون طن بضائع تم نقلها خلال الربع الرابع من عام 2018، بتراجع طفيف بلغ نحو 4 آلاف طن.