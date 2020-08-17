«وول ستريت» عند مستويات قياسية.. ماذا بعد؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تتزايد احتمالات استقرار مؤشرات الأسهم في وول ستريت عند مستوياتها القياسية الراهنة، لكن استمرار المكاسب خلال هذا الأسبوع وما بعده، يبقى رهناً باستمرار البيانات الإيجابية وموافقة الكونجرس على حزمة تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد، ومساعدة ملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل.

كما يلعب مسار الافتتاح الاقتصادي والبيانات تباعاً، دوراً مهماً في تثبيت المسار الصعودي للأسهم أو تراجعه، خاصة أن تقييمات الأسهم هي حالياً في القمة، ويخشى من تعرضها لتصحيح سريع تحت تأثير أي من العوامل المذكورة.

وعلى الرغم من انتهاء موسم نتائج الشركات، لا تزال نتائج بعضها في قطاع التجزئة خاصة، موضع اهتمام المستثمرين ومنها هذا الأسبوع شركات «وول مارت» و«هوم ديبوت» و«تارجيت»؛ نظراً لأهمية بياناتها لجهة الكشف عن مزيد من جوانب الضعف والقوة في الاقتصاد نتيجة تبعات تفشي «كوفيد 19». كما يتلقى السوق هذا الأسبوع، تقرير محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وتقارير عن قطاع الإسكان.

وقد تابع المستثمرون جهود الكونجرس للموافقة على حزمة تحفيز جديدة، لكن المحادثات فشلت ودخل المجلس في عطلة. وهناك قلق من أن الكونجرس لن يقتنع بتقديم حزمة كبيرة بما يكفي، عندما يبدأ العمل مرة أخرى على مناقشة جولة التحفيز التالية؛ لأن التقارير الاقتصادية الأخيرة تعكس صورة مشجعة، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة لشهر يوليو إلى مستوى قياسي، وتعافت إلى مستويات ما قبل الوباء.

ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون انتعاشاً قوياً في الربع الثالث، حيث يسجل الاقتصاد نمواً يصل إلى حدود 20%، لكن ذلك النمو يبقى مهدداً إذا لم يقرر الكونجرس حزمة تحفيز أخرى.

وقد صف مارك زاندي، كبير الخبراء الاقتصاديين في «موديز أناليتكس»، مبيعات التجزئة لشهر يوليو بأنها انتعاش مثالي على شكل حرف V، لكنه حذر من أنه لن يستمر ما لم يتم تقديم مزيد من المساعدات للأفراد والمدن والولايات.

وكان الديمقراطيون مصرين على حزمة إنفاق بقيمة 3 تريليونات دولار، وعرض الجمهوريون في مجلس الشيوخ، حزمة بقيمة تريليون دولار، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى حل وسط قبل بدء عطلة المجلس.

وحاول الرئيس ترامب سد الفجوة بأوامر تنفيذية لتوفير مزايا إضافية لمن يعانون البطالة، لكن المخصصات الفيدرالية البالغة 300 دولار، إضافة إلى 100 دولار من حكومات الولايات الواردة في الأوامر التنفيذية، قد تستغرق بعض الوقت للوصول إلى مستحقيها من الأفراد، حيث تختلف المعالجة حسب كل ولاية.

وحذر زاندي من تعرض الأسهم لموجات بيع متلاحقة قبل أن تلعب حزمة التحفيز دورها في تنشيط الإنفاق الاستهلاكي، كما حصل بعد أزمة عام 2008. ومع وجود 28 مليون أمريكي بلا عمل، يتوقع أن تتراجع وتيرة الإنفاق خلال أغسطس وسبتمبر.