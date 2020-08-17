شكرا لقرائتكم خبر عن «أريج» توقف اكتتاب نشاط إعادة التأمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة المجموعة العربية للتأمين، «أريج»، أن جمعيتها العمومية، اعتمدت وقف اكتتاب نشاط أعمال إعادة التأمين وتفويض مجلس الإدارة بعمل الإجراءات اللازمة فيما يخص تقييد نشاط الشركة، وتسيير أعمال المحفظة الحالية داخلياً أو تعيين طرف ثالث، لإجراء عملية التصفية، بما في ذلك بيع المحفظة.

كما تم اعتماد بحث فرص إمكانية العثور على مشتر أثناء تصفية محفظة الشركة للاستحواذ على الشركة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتعزيز وزيادة القيمة العائدة للمساهمين.

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