شكرا لقرائتكم خبر عن فائزون جدد في سحوبات «عروض الشارقة للتسوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تواصل حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تحويل الأحلام إلى حقيقة، معلنة عن فائزين جديدين في قائمة المحظوظين بجوائز السحوبات الأسبوعية الكبرى التي تم تنظيمها نهاية الأسبوع الماضي في برنامج «عروض التسوق» الذي يقدمه تلفزيون الشارقة، في إطار فعاليات الحملة التي تختتم الجمعة القادمة في مركز سيتي سنتر الشارقة، حيث سيشهد الأسبوع الأخير فرصاً مضاعفة للفوز ب5 سيارات (BMW-X2).
وابتسم الحظ في السحوبات الأخيرة التي أقيمت وسط إقبال جماهيري كبير من المتسوقين والزوار، بمركز الواحة مول في الشارقة، للإماراتية نورة الخالدي والسريلانكي فيصل ماجد، بعد فوزهما بسيارتين من نوع (BMW-X2)، كما شهدت منصة السحوبات توزيع العديد من الجوائز والقسائم الشرائية بقيمة 5000 درهم، وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم، فضلاً عن إقامات فندقية لمدة ليلتين في مختلف فنادق الإمارة.
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