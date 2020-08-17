5 % نمو أصول 15 بنكاً في النصف الأول إلى 2.9 تريليون درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



نمت القيمة المجمعة للأصول الإجمالية ل15 بنكاً وطنياً مدرجاً بحوالي 5% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 2.9 تريليون درهم، مقابل 2.76 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

وبحسب البيانات المالية للبنوك المدرجة التي قامت بإعلان نتائجها عن الفترة، نمت الأصول الإجمالية لبنوك أبوظبي وعددها 3 بنوك، بحوالي 3.7% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.4 تريليون درهم، مقابل 1.35 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2019.

ونمت أصول بنوك إمارة دبي بحوالي 8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.26 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.16 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2019.

أما بقية البنوك وتتمثل في الشارقة الإسلامي، ورأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، وأم القيوين الوطني، والتجاري الدولي، ومصرف عجمان، وبنك استثمار، والعربي المتحد، فشهدت تراجعاً في القيمة المجمعة لأصولها الإجمالية بنسبة 6.4% لتنخفض من 252 مليار درهم في نهاية العام الماضي، إلى حوالي 236 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

من جهة أخرى، سجلت القيمة الإجمالية المجمعة لأصول بنوك دبي وأبوظبي، نمواً وصل معدله إلى 6% في النصف الأول من العام الجاري، لترتفع إلى 2.66 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.51 تريليون درهم في نهاية 2019.

وأظهرت قراءة البيانات المالية لبنوك أبوظبي وعددها 3 بنوك، أن الأصول الإجمالية لها ارتفعت بحوالي 3.7% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.4 تريليون درهم، مقابل 1.35 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2019.

واستحوذ بنك أبوظبي الأول على الحصة الرئيسية من أصول بنوك العاصمة، مع ارتفاع قيمة أصوله الإجمالية بحوالي 5.4% إلى 865.99 مليار درهم في نهاية الصف الأول من العام الجاري، مقابل 821.97 مليار درهم في نهاية 2019.

ووصلت قيمة الأصول الإجمالية لأبوظبي التجاري في نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 406.24 مليار درهم، بارتفاع وصل معدله إلى 0.3% تقريباً خلال الفترة. وتراجعت قيمة الأصول الإجمالية لأبوظبي الإسلامي بحوالي 1.3%، خلال الفترة نفسها إلى 124.42 مليار درهم.

وفي المقابل نمت أصول بنوك دبي بحوالي 8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.26 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.16 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2019.

ونمت الأصول الإجمالية لبنك الإمارات دبي الوطني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بحوالي 1.6% إلى 694.28 مليار درهم. وسجلت القيمة الإجمالية لأصول بنك دبي الإسلامي نمواً وصل معدله إلى 27%، خلال الفترة نفسها لتصل إلى 294.8 مليار درهم. وارتفعت الأصول الإجمالية لبنك المشرق بحوالي 9% إلى 173.31 مليار درهم، كما ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لبنك دبي التجاري بنسبة 6.4%، لتصل إلى 93.68 مليار درهم.