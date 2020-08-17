شكرا لقرائتكم خبر عن «منازل العقارية» تتكبد 168 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة منازل العقارية خسائر بنحو 168.34 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 136.9 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

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