3 محركات عززت قوة المعادن النفيسة

ارتفع سعر الفضة في الأسابيع الأخيرة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013. الأمر الذي سبّب تدفقاً كبيراً للمستثمرين على المعدن الثمين. فما الذي يقود تحركاته العنيفة تلك؟

لطالما كان الذهب الملاذ الآمن والمفضل للمستثمرين، ومكاناً يُلتجأ به عندما تقدم السندات عوائد ثابتة أو سلبية وتكون أسواق الأسهم متقلبة. كان هذا هو الحال بالتأكيد خلال أزمة فيروس كورونا، عندما وصل سعر المعدن الذهبي إلى مستويات قياسية. لكن الفضة شهد أيضاً مكاسب مهمة وبنسب مئوية أكبر في الأسابيع الماضية.وصل سعر الفضة، إلى 29 دولاراً للأوقية الأسبوع الماضي. ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسعار بشكل طفيف لكنها لا تزال تقف عند حدود ال 27 دولاراً. يمثل هذا أعلى مستوى في سبع سنوات ومكاسب تقارب 39% منذ منتصف يوليو/تموز عندما وصل ارتفاع المعدن الثمين إلى ذروته.

من جانب آخر، يتم تداول الذهب حالياً بحدود 1953 دولاراً للأوقية، مرتفعاً بنسبة 8% تقريباً منذ منتصف يوليو/تموز.

قوة المعادن

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن المعادن الثمينة تعززت بشكل أساسي من خلال ثلاثة دوافع قوية.

الأول: هو ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، كجزء من حزم الدعم المادي ومحاولات وقف تأثير أزمة فيروس كورونا. وخلق هذه التيسير النقدي مزيداً من عدم اليقين بشأن صحة النظام المالي، مع مخاوف بشأن زيادة حجم الديون التي يجب معالجتها، وبالتالي تعزيز الطلب على المعادن الثمينة كملاذ استثماري آمن.

والأمر الثاني: هو توجه عائدات حقيقية إلى المنطقة السلبية، مما يعني أن العائد الذي يحصل عليه المستثمرون على السندات يساوي أو يقل عن معدل التضخم، الأمر الذي يشير إلى «تكلفة الفرصة البديلة» للاستثمار في أحد الأصول التي لا تقدم عائداً إلى جانب التقلبات في سعرها، مثل الذهب أو الفضة.

ثالثًا: أدى تراجع سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة إلى تعزيز المعادن الثمينة؛ نظراً لأنه يتم تداول هذه السلع عادة بالدولار، وغالباً ما يُترجم ضعف الدولار إلى سعر سلعة أقوى.

ارتفاع وهبوط حادّان

تميل أسعار الفضة إلى الارتفاع بشكل أعلى وأسرع من المعادن الأخرى الأغلى ثمناً. ويرجع ذلك إلى انخفاض السيولة، على الرغم من أن هذا يمكن أن يؤدي أيضاً إلى انخفاض حادّ يُخرج متداوليه من المسار الصحيح. على سبيل المثال، في آذار/مارس الماضي، عندما شهدت الأسواق عمليات بيع ضخمة واندفاع المستثمرين للنقد والبحث عن سيولة أكبر، تعرض الفضة لهبوط كبير بالسعر، مع انخفاض بنسبة زادت عن 30% ليتداول عند حوالي 12 دولاراً للأونصة. تضرر الذهب أيضاً من تلك التقلبات، لكنه انخفض بنسبة 11% فقط إلى حوالي 1470 دولاراً للأوقية.ومن غير المرجح أن يؤدي الارتفاع القوي إلى زيادة التوريد، مما قد يحد من الارتفاع مقارنة بعمليات تعدين الذهب الخالص.

لكن حقيقة أن سعر الفضة لا يزال في منتصف الطريق فقط وصولاً إلى أعلى مستوى له وهو 48 دولاراً في إبريل/نيسان من عام 2011، بينما تجاوز الذهب بالفعل الأرقام القياسية السابقة، يساعد في جذب المستثمرين أكثر باتجاهه أملاً في مكاسب متوقعة قادمة.

Advertisements

الاستخدام الصناعي

في الواقع، إن أكثر من نصف الطلب على الفضة يأتي من التطبيقات الصناعية في الإلكترونيات والمعدات الطبية وتوليد الطاقة الشمسية. لذلك، بالإضافة إلى ارتباطه بالذهب، خلق الفضة مزيجاً فريداً للمستثمرين في الوقت الحالي، الذين أرادوا بالفعل المشاركة في الانتعاش الاقتصادي والأعمال التجارية وما إلى ذلك، والذين يريدون بالمقابل أيضاً أخذ كل أنواع الحيطة والأساليب الدفاعية ضد جميع المخاطر. فالاستثمار في الفضة ليس مجرد لعبة تكتيكية الآن، بل تحول إلى لعبة استراتيجية في الوقت نفسه.

كيف تستثمر؟

كما هو الحال مع الذهب، يمكن للمستثمرين شراء الفضة في سبائك مادية، ولكن هذا يتطلب أيضاً إيجاد طريقة للحفاظ عليها آمنة. إن الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول في البورصة هي إلى حد كبير الطريقة المفضلة للوصول إلى هذه الأسواق في الوقت الحالي. فالأموال يتم تداولها مثل الأسهم في الوقت الفعلي، مما يعني أنها تتبع الحركة في سعر الفضة الأساسي.

ويمكن للمستثمرين «المضاربين» اللجوء للعقود الآجلة أو عقود الفروقات في تداولاتهم بالفضة. حيث تستند قيمة هذه العقود إلى الأصل الأساسي.

1- أموال التحفيز

2- تراجع عائد السندات

3- تراجع الدولار

يميل المعدن الأصفر

لأن يكون أقل تقلباً من الفضة

الفضة إلى أعلى مستوى

منذ عام 2013

محدودية التوريد

تحاصر ارتفاعات الفضة