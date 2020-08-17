«فاونديشن القابضة» تستثمر 42 مليـون دولار في التعليـم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت شركة الاستثمارات الاستراتيجية «فاونديشن القابضة»، ومقرها الإمارات، استثمار 42 مليون دولار، في «توبر» للتكنولوجيا الخاصة المحدودة؛ وهي منصة تكنولوجيا التعليم عبر الذكاء الاصطناعي. وتضم حالياً نحو 10.3 مليون متعلم، وتمكّن الطلاب من الاستعداد لمختلف الامتحانات المدرسية والمهنية والتنافسية، عن طريق الاستفادة من تقنية معالجة اللغات الطبيعية؛ لحل أي شكوك قد تنتابهم. وتدمج المنصة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة؛ لدراسة سلوك الطلاب، وإنشاء مسارات تعلم قابلة للتكيف مع تركيبات لا حصر لها.

وسيساعد استثمار «فاونديشن القابضة» على استمرار تطوير نظام تشغيل «توبر» القائم على الذكاء الاصطناعي؛ وهو منصة رقمية رائدة للمدارس تدمج التعلم، داخل المدرسة، وبعد المدرسة؛ لإنشاء تجربة مصممة خصيصاً.