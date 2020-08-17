افتتاح «Ten11» في الشارقة يعزز تنافسية الاستثمار الإماراتي في الضيافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مها عادل

الضيافة من القطاعات المهمة التي تأثرت بسبب انتشار «كورونا» حول العالم، والمطاعم والمقاهي بشكل خاص؛ لأنها تمثل أماكن لتجمع عدد كبير من الناس وتناول الأطعمة والمشروبات التي يعدها الطهاة والمختصون، الأمر الذي قد يثير قلق البعض من احتمال التعرض للعدوى.

لذلك يبدو افتتاح مشروع جديد في هذا المجال وفي هذه الظروف قراراً ينطوي على قدر من المخاطرة ويحتاج إلى شجاعة وثقة بالنفس والقدرة على توفير مستويات عالية من الخدمة والنظافة والنظام واتباع الإجراءات الصحية، والعمل على استعادة ثقة الناس للجلوس في المطاعم والمقاهي من دون قلق.

وهذا ما قامت به مجموعة مقاهي Ten11 coffee Boutique التي افتتحت مؤخراً فرعها الثالث في «06 مول» بالشارقة. وتعتبر سلسلة مقاهي Ten11 نموذجاً للاستثمارات الإماراتية، إذ نجحت بفروعها في إمارتي أبوظبي ورأس الخيمة، وأخيراً في الشارقة، أن تنافس بكفاءة أشهر العلامات التجارية العالمية في مجال المقاهي التي تغزو العالم كله بفروعها ومنها الأوروبي والأمريكي والكندي. ونجحت المجموعة الإماراتية في اختراق هذا السوق والتنافس مع هذه العلامات التجارية العالمية الشهيرة بنجاح وتحقيق قاعدة من الزبائن الدائمين.

يقول محمد المرزوقي، مدير Ten11 Coffee Boutique: «كان الهدف الرئيسي من افتتاح مجموعتنا هو رفع مستوى وتطوير قطاع الضيافة بالدولة وإحداث تغيير وتجديد به من خلال توفير خدمة متميزة وجودة الطعام والمذاق والسعر المناسب إلى جانب استخدام الديكور الراقي، واختيار مواقع جيدة، وغايتنا تقديم تجربة استثنائية للعملاء».

ويضيف: «طموحنا أن نصبح العلامة التجارية الأولى بالإمارات خاصة أننا علامة تتمتع بطابع دولي وطورت محلياً، ووجدت لرفع مستوى جودة قطاع الضيافة بالدولة من خلال انتشار فروعنا بالدولة، إذ نستعد لافتتاح فروع جديدة بدبي وأبوظبي قريباً والبقية تأتي. وهدفنا أن نكون علامة تجارية عالمية ونخطط حالياً لانطلاق فروعنا خارج الدولة، ومحطتنا الأولى ستكون بالسوق الأوروبي، ولندن بالتحديد».

وعن آليات منافسة العلامات التجارية العالمية الموجودة داخل الدولة يقول: «نتمتع بقدر كبير من الخصوصية يمنحنا قدراً أكبر من الاختلاف والتميز عن أية علامة تجارية أخرى في مجال المقاهي وتحمل منتجاتنا شخصية خاصة بها».

افتتاح فرع جديد في ظل أزمة «كورونا» قرار صعب يقول المرزوقي، ويتابع: «قررنا افتتاح فرع الشارقة بنهاية يوليو/تموز الماضي رغم الظروف، وهو قرار شجاع ينطوي على قدر من التحدي والإصرار على مواجهة الظروف الصعبة».