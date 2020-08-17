التسـويق والخدمـات المصرفيـة والضيافـة الأكثـر توظيفـاً للخريجيـن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أظهر استبيان «الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020» الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، أن 62% من المجيبين استخدموا أو يخططون لاستخدام مواقع التوظيف الرائدة عبر الإنترنت للعثور على وظيفتهم الأولى. إضافة إلى ذلك، قال أكثر من 8 من 10 خريجين جدد في الإمارات 84%، أن التعليم الذي تلقوه قام بإعدادهم للحصول على وظيفة في القطاع الذي يطمحون للعمل فيه

تعد تخصصات الهندسة 24% والأعمال/التجار/الاقتصاد 20%، الأكثر شعبية بين الخريجين الجدد في الإمارات، تليها المحاسبة/المالية 14% وتكنولوجيا المعلومات/علم الحاسوب 11%. ويبدو أن أكثر من 9 من كل 10 مجيبين راضون عن جودة التعليم العالي الذي تلقوه 91%، مع إشارة 56% إلى أنهم راضون «جداً» عنه.

وقال أكثر من ثلث خريجي الإمارات إن جامعتهم ساعدتهم على إيجاد وظائف أو التقدم إليها بطرق عدة أبرزها: المساعدة في كتابة السيرة الذاتية والرسالة التعريفية 41% وتنظيم معارض توظيف 41%، وأيام مفتوحة للتوظيف؛ حيث تزور الشركات الجامعة لمناقشة فرص العمل مع الطلاب 41%. ويعمل 56% من الموظفين الحاليين في مجال دراستهم، مع إشارة 47% إلى أنهم يعملون بدوام كامل و9% بدوام جزئي.

يشعر معظم الخريجي أن أكبر تحدٍ يواجهونه عند البحث عن عمل هو نقص الخبرة المهنية 49%، إضافة إلى عدم معرفتهم كيفية البحث عن وظيفة على نحو فعال 49%. وصرح 77% من الخريجين في الإمارات بأنهم اكتسبوا خبرة عمل أثناء أو قبل دراستهم الجامعية، مع إشارة 31% إلى أنهم عملوا لمدة تصل حتى ستة أشهر.

وعندما سُئلوا عن خططهم في حال عدم عثورهم على وظيفة مناسبة في الدور الوظيفي/القطاع المستهدف، قال أكثر من نصف 52% الخريجين الجدد في المنطقة إنهم سيواصلون البحث حتى يحصلوا على الوظيفة التي يفضلونها، بينما قال 27% إنهم سيبدأون في البحث عن دور وظيفي/قطاع آخر.

برزت قطاعات الهندسة/التصميم 21% والإعلان/التسويق/العلاقات العامة 18% كأكثر القطاعات المهنية جذباً للخريجين الجدد في الإمارات، يليها التعليم/الأكاديمي 16%، والخدمات المصرفية/المالية 15%. أما بالنسبة للقطاعات الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد بحسب المجيبين في الإمارات، فقد شملت الإعلانات/التسويق/العلاقات العامة 21%، والخدمات المصرفية/المالية 18%، والضيافة/الاستجمام/الترفيه 15%.

ووفقاً ل 43% من المجيبين، تتوجه بعض القطاعات لتوظيف خريجين جدد نظراً لأن توقعاتهم عن الراتب تكون أقل من غيرهم، فيما يعتقد 38% من المجيبين بأن السبب وراء ذلك يتمثل في التزام الخريجين الجدد واتباعهم للتعليمات.

وبرزت مهارات الحاسوب 49% كالأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل، تليها مهارات التواصل 44%، والمهارات الشخصية/العمل ضمن فريق 37%. من ناحية أخرى، قيّم المجيبون مهاراتهم الشخصية/العمل ضمن فريق 95%، ومهارات التواصل 90%، والمرونة/القدرة على التكيّف مع التغيير 88%، ومهارات الحاسوب 88%، والتحليل/حل المشاكل 86% بمستوى «جيد» أو «جيد جداً».

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «على الرغم من اعتقاد معظم الخريجين الجدد بأن افتقارهم للخبرة قد يمنعهم من الحصول على وظيفة، بحسب ما أشار إليه الاستبيان، فإن أصحاب العمل في المنطقة يبحثون بشكل متزايد عن حديثي التخرج».

وأضافت: «يوفر بيت.كوم، العديد من فرص التدريب والوظائف المناسبة للمستويات المبتدئة، ومعلومات محدثة حول سوق العمل، بهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على اتخاذ قرارات محكمة عند التخطيط لمسيرتهم المهنية».