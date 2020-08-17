«مايكروسوفت» تطرح «سيرفيس ديو» 10 سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «مايكروسوفت» أن موعد إطلاق هاتفها الجديد «سيرفيس ديو» بشاشتين هو العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل. ويسمح الهاتف العامل بنظام تشغيل «أندرويد»، والذي حددت الشركة سعره عند 1400 دولار، لمستخدميه بتشغيل تطبيقين في آن واحد في شاشتين مرتبطتين بمفصل وبزاوية 360 درجة.

ويعتبر الهاتف الجديد نسخة مطورة عن أول هاتف أطلقته الشركة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وهو من أكثر الأجهزة رواجاً في أوساط السوق، باعتباره يقدم عناصر جديدة من حيث التصميم والشكل.

كما يعزز الهاتف نجاح الشركة في عالم الهواتف الذكية بعد الاتفاق على تزويده بنظام «أندرويد» من جوجل، حيث فشلت برامج سابقة استخدمتها الشركة. وتراهن الشركة على الإقبال الشديد الذي تحظى به الأجهزة المزودة بشاشتين، فضلاً عن توفير كافة تطبيقات «أوفيس».

كما اتفقت الشركة مع شركات تقنية أخرى منها «سبوتفاي»؛ لتعزيز محتوى الهاتف الذي زودته بشاشات فائقة الدقة من تصميمها، لكن يبقى عليها أن تثبت جدوى سعره وقدرته على المنافسة في الأسواق.

وزود الهاتف بمعالج «سناب دراجون 855» من إنتاج شركة «كوالكوم»، إلا أنه يفتقر إلى تقنيات الجيل الخامس، ما يعني أنه لا يصلح للمنافسة على المدى البعيد.

وسوف تعرض الشركة الهاتف عبر موقعها الشبكي، إضافة إلى موقع «بيست باي»، وموقع «إيه تي أند تي»، لكن بسعر 1500 دولار، وبسعة تخزين 256 جيجا بايت بدلاً من 128.