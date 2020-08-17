4.1 مليار درهم خسائر «أرابتك» المتراكمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة أرابتك القابضة خسائر بقيمة 794 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح قدرها 48.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019، فيما بلغ مقدار الخسائر المتراكمة لديها 1. 4 مليار درهم، تشكل 97.22% من رأسمالها.

وعزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية إلى شح السيولة في قطاع العقارات والإنشاء، ما أثر على تقدم العمل في المشاريع، والقدرة على التنبؤ بالتكاليف المتوقعة، بالإضافة إلى محدودية عمليات التسوية واسترداد المطالبات.

كما عزت ذلك إلى تأثير جائحة «كوفيد-19» التي تسببت في إبطاء وتيرة إنجاز المشاريع وزيادة التكاليف، وتباطؤ نشاط القطاع العقاري، وبالتالي محدودية الفرص الجديدة المتوفرة.