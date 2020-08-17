حمد المحياس رئيساً تنفيذياً لشركة ضمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان عن تعيين حمد عبدالله المحياس في منصب الرئيس التنفيذي، وذلك في أعقاب نجاحه بتولي مهام قيادة الشركة لمدة عام إثر ترقيته العام الماضي من منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في أبوظبي إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي، وذلك في إطار عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي تخضع لها «ضمان».

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة الشركة: بالأصالة عن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، يسرني أن أعلن عن ترقية حمد المحياس إلى منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، وذلك نتيجة للسجل الحافل بالإنجازات التي حققها للشركة، وبخاصة خلال توليه مسؤولية قيادة الشركة في مرحلة تفويض الصلاحيات ضمن برنامج تحويل الأعمال الشامل على مستوى الشركة. كما يرسخ هذا التعيين حرص (ضمان) المستمر على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في المناصب القيادية، ولعب دور محوري في قطاع التوطين.

وقال حمد المحياس: في الوقت الذي نعيد خلاله هيكلة عملياتنا التجارية ضمن برنامج التحول الشامل استعداداً للمرحلة المقبلة وما بعدها، أود التأكيد على أن (ضمان) ستواصل العمل والتطوير في خدماتها بالتركيز على دعم متعامليها ومشتركيها ومختلف الأطراف المعنية.