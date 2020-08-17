الذهب يفقد بريقه في الهند على وقع «كوفيد ـ 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع ارتفاع أسعار الذهب والأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، يعزف الهنود عن شراء المعدن الثمين الذي يقبلون عليه عادة، ما أضر بالصاغة وأحال أغلبهم إلى البطالة.

وبعد شهرين ونصف الشهر من رفع تدابير العزل العام في الهند، لا يزال بازار زافيري في مومباي، أكبر أسواق الذهب في البلد (يعد 1,3 مليار نسمة) خالياً من الزبائن، ما دفع أغلب المحال إلى الإغلاق.

وقال مادوبهاي شاه، وهو صائغ يبلغ 75 عاماً، من بين القلة الذين لا زالت متاجرهم مفتوحة: «نمتلك هذا المحل منذ 40 عاماً، ولم أشهد قطّ التجارة تسوء إلى هذا الحد».

وتأثر هذا السوق في مومباي بشدة من الحجر الذي أقر نهاية مارس/آذار، وأدى إلى مغادرة ملايين العمال القادمين من بلدات وقرى عدة كثيرون منهم حرفيو ذهب المدن الكبرى لنقص فرص العمل.

وأوضح التاجر لوكالة «فرانس برس»، أن «70% من الحرفيين عادوا إلى قراهم وأغلقت جميع ورشات الإنتاج».

ودفع ارتفاع أسعار الذهب بنحو 30% هذا العام والمخاوف المرتبطة بالوضع الصحي أغلب الهنود إلى تجنّب الإنفاق على المجوهرات. والهند هي ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، بعد الصين.

وقرر شيرانجيوي أهيري وخطيبته التخلي عن هذه العادة في زواجهما في ديسمبر/كانون الأول. ولن يشتري العريسان ذهباً أو مجوهرات، على الرغم من أن ذلك يعتبر في الهند فأل خير، وعلامة على المكانة الاجتماعية.

ووفق مجلس الذهب العالمي، فقد تراجع الاستهلاك في الهند 56% على مستوى سنوي خلال النصف الأول من 2020. وتراجع الطلب خلال الربع الأخير (أبريل، يونيو) 70%، ليبلغ 63,7 طن، الأدنى منذ الأزمة المالية في 2008.

وإضافة إلى المجوهرات، يحتفظ كثير من الهنود بسبائك وقطع ذهب كاستثمار آمن ضد التضخم.

وصار عدد من هؤلاء يرهنون ما يمتلكون من المعدن الثمين للحصول على قروض بأسعار فائدة أفضل.

واستعمل الفلاح في ولاية كارناتاكا (جنوب) بهادريس غودا، مجوهرات زوجته للحصول على قرض بقيمة 200 ألف روبية (2,260 يورو) لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الحجر.

وقال غودا: «ترددت في البداية في استعمال الذهب كضمانة؛ لأن هذه المجوهرات إرث لعائلتي، لكننا نعيش ظروفاً صعبة».