«راكز» تمنح مزايا للشركات والمستثمرين الدوليين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”



تواصل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جهودها في جذب الاستثمارات العالمية إلى إمارة رأس الخيمة، بإطلاقها مؤخراً لمنتجها العالمي، كأحدث إضافة لتأسيس شركات «ميدشور»، التي تسمح للمستثمرين بإعادة هيكلة شركاتهم، أو تأسيس شركات جديدة عن طريق أحد مزودي خدمات الشركات المعتمدين لدى «راكز».

ويدمج هذا النوع من كيان تأسيس الشركات بعض مزايا تأسيس الشركات العالمية أو الخارجية، أو ما تعرف ب«أوفشور»، وشركات المنطقة الحرة، في باقة واحدة تتيح العديد من المزايا الاستثنائية، والتي تشمل تأسيس شركة باستخدام المستندات الإلكترونية «عن بعد»، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وأيضاً سهولة نقل الشركة في سائر أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة أو حول العالم، علاوة على الاستفادة من خيارات المرافق المميزة، مثل المساحات المكتبية المشتركة والمكاتب والمستودعات والأراضي القابلة للتطوير، كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من مزايا أخرى تتضمن الإعفاء من الضرائب على الشركات، والانتفاع بما يزيد على 100 اتفاقية للازدواج الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهلية الحصول على تأشيرات إقامة، وفتح حسابات مصرفية للشركات في الدولة.