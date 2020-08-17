مليارا درهم قيمة رهن في منطقة المركاض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس الأحد، أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 120 مبايعة بقيمة 258.31 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 103.36 مليون درهم، و99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 154.95 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.37 مليار درهم، منها 42 رهن أراض بقيمة 2.34 مليار درهم، و24 رهن فلل وشقق بقيمة 30.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 237 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة أم الشيف، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض .

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم .

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة .

وتصدرت منطقة جميرا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم .

أما الهِبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 7.4 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليوني درهم.

(وام)