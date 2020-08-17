شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر «اكتتاب» المتراكمة تعادل 39.7% من رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة اكتتاب القابضة خسائر تعادل 39.7% من رأسمالها، وذلك حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أن السبب في تلك الخسائر هي أرباح استثمارات، فيما تعمل الشركة على رفع إيراداتها، وزيادة أرباحها.

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