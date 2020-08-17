3441 مستثمراً جديداً في أسهم الإمارات خلال النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 3441 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول من العام الجاري، في إشارة إلى مواصلة اهتمام المستثمرين بأسواق المال الإماراتية، على الرغم من التحديات الكبرى التي خلفتها أزمة«كوفيد 19» على الأسواق عالمياً، وإقليمياً.

ووفقاً لبيانات حصلت عليها ”الخليج 365”، ارتفع إجمالي أعداد المستثمرين في سوقي دبي وأبوظبي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، إلى أكثر من 1.81 مليون مستثمر، ما يجعل الإمارات بين أكثر الأسواق تنوعاً من حيث قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد سواء مواطنين وأجانب.

واجتذب سوق دبي المالي نحو 1718 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 845,770 مستثمراً.

وحافظ سوق دبي على جاذبيته للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 49% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول، وبلغت نسبة ملكيتهم 18.2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو/ حزيران 2020.

وجذب سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1723 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي، منهم 1497 مستثمراً فردياً، أي نحو 87%من العدد الإجمالي للمستثمرين الجدد، و226 مستثمراً مؤسسياً.

ووصل إجمالي المستثمرين في السوق إلى ما يقرب 970 ألف مستثمر.

وارتفع عدد غير الإماراتيين الذين حصلوا على رقم مستثمر بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.

كما شهد السوق زيادة في مستويات الاهتمام من قبل المقيمين مع زيادة بنسبة 25% في عدد غير الإماراتيين الذين حصلوا على رقم مستثمر في السوق، مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.