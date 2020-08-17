أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

08:30 تقرير إمباير ستيت حول القطاع الصناعي.

10:00 تقرير الجمعية الوطنية لمقاولي البيوت.

12:00 كلمة لمحافظ بنك أتلانتا، رالف بوستيك.

16:00 تقرير التجارة الخارجية.

الثلاثاء

نتائج: وول مارت، هوم ديبوت، كولز، أدفانسد أوتو بارتس، بي إتش بي.

08:30 تقرير أذونات البيوت الجديدة.

08:30 تقرير قيادات الأعمال.

الأربعاء

نتائج: تارجيت، إن فيديا، إل براندز، لويز، تي جيه إكس.

10:00 تقرير مكتب الإحصاء الربعي حول قطاع الخدمات.

14:00 تقرير محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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الخميس

نتائج: علي بابا، إيستي لاودر، بي جيه، روس ستورز.

08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة.

08:30 تقرير بنك فيلادلفيا حول الاقتصاد.

13:00 ظهراً كلمة لمحافظ بنك سان فرانسيسكو، ماري دالي.

الجمعة

نتائج: فووت لوكر، جون ديري

09:45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي.

09:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات.

10:00 تقرير مبيعات البيوت.



ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة