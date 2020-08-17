شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
08:30 تقرير إمباير ستيت حول القطاع الصناعي.
10:00 تقرير الجمعية الوطنية لمقاولي البيوت.
12:00 كلمة لمحافظ بنك أتلانتا، رالف بوستيك.
16:00 تقرير التجارة الخارجية.
الثلاثاء
نتائج: وول مارت، هوم ديبوت، كولز، أدفانسد أوتو بارتس، بي إتش بي.
08:30 تقرير أذونات البيوت الجديدة.
08:30 تقرير قيادات الأعمال.
الأربعاء
نتائج: تارجيت، إن فيديا، إل براندز، لويز، تي جيه إكس.
10:00 تقرير مكتب الإحصاء الربعي حول قطاع الخدمات.
14:00 تقرير محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الخميس
نتائج: علي بابا، إيستي لاودر، بي جيه، روس ستورز.
08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة.
08:30 تقرير بنك فيلادلفيا حول الاقتصاد.
13:00 ظهراً كلمة لمحافظ بنك سان فرانسيسكو، ماري دالي.
الجمعة
نتائج: فووت لوكر، جون ديري
09:45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي.
09:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات.
10:00 تقرير مبيعات البيوت.
ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة
كانت هذه تفاصيل خبر أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.