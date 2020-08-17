الأسـهم تضيـف المزيـد مـن المكاسـب بعـد انتهـاء موسـم النتائـج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

على وقع سيولة قوية تجاوزت 700 مليون درهم، حصدت الأسهم مكاسب جيدة في أول جلسة مابعد النتائج الفصلية التي جاءت منطقية في معظمها، في مؤشر على حالة التفاؤل بالعودة إلى الإطار الإيجابي في الفترات القادمة.

وقادت الأسهم القيادية بشكل جماعي ارتفاعات الأسواق، فيما توزعت السيولة بصورة عادلة على أكثر من سهم، ليصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.29% إلى مستوى 2183 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.61% إلى 4413 نقطة.

وصعد «إعمار العقارية» 0.71% إلى 2.8 درهم، متزعماً تداولات سوق دبي ب49 مليون درهم من خلال التداول على 17.57 مليون سهم، وزاد «الإمارات دبي الوطني» 3.07% عند 10.05 درهم، وبسيولة ب46.5 مليون عبر التداول على 4.65 مليون سهم، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 1.54% إلى 3.95 درهم عند 3.95 درهم، مع سيولة ب18.36 مليون بالتداول على 4.7 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، صعد «أبوظبي الأول» 1.08% إلى 11.2 درهم مستقطباً 92.35 مليون درهم عبر التداول على 8.3 مليون سهم، وكذا «الدار العقارية» بارتفاعه 1.09% إلى 1.85 درهم مع سيولة بلغت 92.2 مليون درهم من خلال التداول على 50 مليون سهم، فيما اجتذب «أبوظبي التجاري» سيولة ب 62.8 مليون درهم مرتفعاً 1.18 % عند مستوى 5.16 درهم.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 703.6 مليون درهم منها 250 مليون درهم في دبي و453.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 445.9 مليون سهم، توزعت بواقع 289.75 مليون سهم في دبي، و156.14 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة وجاء ذلك من خلال 5953 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.29% إلى مستوى 2183.37 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والاستثمار والسلع والتأمين والنقل والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 0.4% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.71% و«إعمار للتطوير» 0.91% و«ديار» 1.75% و«داماك» 0.48% في مقابل نزول «الاتحاد العقارية» 0.9% و«أرابتك» 4.97%.

وزاد قطاع البنوك 2.11% نتيجة صعود «الإمارات دبي الوطني» 3.07% و«سوق دبي المالي» 1.54%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.28% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.72% و«سوق دبي المالي» 0.11% و«شعاع كابيتال» 0.78%.

وصعد قطاع النقل 1.21% مع صعود «العربية للطيران» 0.87% و«أرامكس» 1.33% و«الخليج للملاحة» 3.05%.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، صعوداً بنسبة 0.61% إلى مستوى 4413.26 نقطة مع صعود المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين.

وارتفع قطاع البنوك 0.94% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.08% و«أبوظبي التجاري» 1.18% و«أبوظبي الإسلامي» 0.81%.

وزاد قطاع العقار أكثر من 1% بعد ارتفاع «الدار» 1.09% و«رأس الخيمة العقارية» 0.26%. كما صعد قطاع الاتصالات 0.48% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وعلى العكس، انخفض قطاع الطاقة 0.64% نتيجة نزول «أدنوك للتوزيع» 2.2% على الرغم من استقرار «دانة غاز» وارتفاع «طاقة» 0.75%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.21% بعد انخفاض «إشراق» 3.25% و«الواحة كابيتال» 0.1% فيما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير.

Advertisements

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية»، التداولات في سوق دبي بقيمة 49 مليون درهم مغلقاً عند 2.8 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 46.5 مليون درهم وأقفل عند 10.05 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» مستقطباً سيولة بلغت 42.9 مليون درهم ليغلق عند 0.327 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» ب94 مليون درهم ليغلق عند 36.2 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 92.35 مليون درهم من إجمالي السيولة ليغلق عند 11.2 درهم، ثم «الدار» باستحواذه على 92.2 مليون درهم وأقفل سعره عند 1.85 درهم.

وسجل «السلام السودان» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 6.4% ليغلق عند 1.33 درهم، وفي المقابل، سجل «أرابتك» التراجع الأكثر بنسبة 4.97% إلى مستوى 0.917 درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، جاء في المركز الأول «الجرافات البحرية» بنسبة 14.42% ليغلق عند 5 دراهم، فيما سجل «جلفار» الانخفاض الأكثر بنسبة 5% (الحد الأقصى للهبوط)، مغلقاً عند 1.14 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 5 ملايين درهم محصلة شراء، منها 1.66 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و3.33 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 5 ملايين درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.8 مليون درهم محصلة بيع العرب و3.16 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 45.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.34 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و36.17 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 45.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.21 مليون درهم محصلة بيع العرب و44.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«دي إكس بي» و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع» و«دبي للاستثمار» و«أبوظبي التجاري» و«ديار».



الاستثمار المؤسسي



اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 20.8 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 9.36 مليون درهم محصلة شراء في دبي و 11.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 20.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 9.36 مليون درهم محصلة بيع في دبي و11.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.