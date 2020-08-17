شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليون درهم أرباح «الخليج للمشاريع الطبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت الأرباح الصافية لشركة الخليج للمشاريع الطبية 19 مليون درهم تقريباً خلال النصف الأول من عام 2020، فيما وصلت قيمة الأرباح التشغيلية إلى 54.6 مليون درهم.
وتظهر البيانات المالية للشركة، أن إجمالي الموجودات وصل إلى 1.24 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها 1.05 مليار درهم، وربحية السهم الواحد 0.029 درهم، ولم يشهد رأسمال الشركة أية تغيرات.
أما على مستوى الإيرادات، فقد بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري 228.7 مليون درهم، وإجمالي الأصول غير المتداولة 972 مليون درهم. (وام)
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