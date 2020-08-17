إدراج وحدات «صندوق شيميرا إس أند بي الإمارات» في أبوظبي اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن بدء إدراج وحدات «صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة المتداول» في السوق اعتباراً اليوم الاثنين، وذلك استناداً إلى تعليمات إدراج الأوراق المالية في السوق وبعد صدور موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وطلب السوق في تعميم أصدره اليوم من جميع الإدارات والوسطاء المعتمدين تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه.

وكانت شركة شيميرا كابيتال المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة شيميرا للاستثمار أعلنت في يوليو الماضي عن إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة.

وجرى إطلاق الصندوق الفرعي لمحاكاة أحد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة «اس اند بي داون جونز» وذلك تحت مظلة الصندوق الأساسي لشيميرا والذي يعد أول صندوق من نوعه يحصل على موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

يشار إلى أنه جرى تأسيس الصندوق لمحاكاة المؤشر الاسترشادي «اس اند بي الإمارات» وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة «اس اند بي داون جونز» وذلك لقياس أداء مجموعة من الأسهم عالية السيولة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها.

ويساهم الصندوق في إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستفادة من نمو فئة جديدة من الأوراق المالية التي تلقى رواجاً في أسواق المال الإماراتية تحديداً.(وام)