

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت «إشراق للاستثمار» استقالة شفيق أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة من المجلس اعتباراً من أمس الأحد، لأسباب شخصية.

**تناقش الجمعية العمومية لشركة «سلامة للتأمين» خلال اجتماعها 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، تعديل النظام الأساسي للشركة لإمكانية توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين وزيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء. وفي بيان منفصل أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بدءاً من يوم 18 أغسطس/ آب الجاري، ولغاية يوم 27 أغسطس 2020.

**أعلن سوق دبي المالي إيقاف التداول، أمس الأحد، على أسهم «جي إف إتش» لعدم إفصاحها عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2020.

**أعلنت شركة «أمانات القابضة» تعيين عامر جانبيه مديراً مالياً بالإنابة.