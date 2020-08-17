شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت «إشراق للاستثمار» استقالة شفيق أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة من المجلس اعتباراً من أمس الأحد، لأسباب شخصية.
**تناقش الجمعية العمومية لشركة «سلامة للتأمين» خلال اجتماعها 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، تعديل النظام الأساسي للشركة لإمكانية توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين وزيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء. وفي بيان منفصل أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بدءاً من يوم 18 أغسطس/ آب الجاري، ولغاية يوم 27 أغسطس 2020.
**أعلن سوق دبي المالي إيقاف التداول، أمس الأحد، على أسهم «جي إف إتش» لعدم إفصاحها عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2020.
**أعلنت شركة «أمانات القابضة» تعيين عامر جانبيه مديراً مالياً بالإنابة.
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