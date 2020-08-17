شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطي العملات الأجنبية للأردن يرتفع 16% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، يوم أمس الأحد، ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 16.1 في المئة مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.
بلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للمملكة في نهاية يوليو/تموز نحو 14.13 مليار دولار، مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.
عزا البنك المركزي في نشرته الشهرية على موقعه الإلكتروني، ارتفاع الاحتياطي إلى إصدار الأردن لسندات دولية في يوليو/تموز الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار. (رويترز)
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