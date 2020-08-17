شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون دولار تراجع بصادرات مصر من الألمنيوم للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات نشرة العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أن الصادرات المصرية من الألمنيوم ومصنوعاته حققت تراجعا ملحوظا خلال عام 2019، وذلك على خلفية القرار الصادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مارس 2019، بفرض رسوم جمركية على استيراد الألمنيوم من الخارج لبعض الدول من بينها مصر.

ورصدت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات المصرية من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت نحو 38 مليونا و726 ألف دولار بنهاية عام 2019، مقابل 54 مليونا و918 ألف دولار صادرات مصرية من الألمنيوم ومصنوعاته عام 2018، بتراجع بلغت قيمته 16 مليونا و192 ألف دولار.

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وحققت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية زيادة ملحوظة بنهاية عام 2019، حيث بلغت الصادرات 2 مليار و195 مليون دولار، مقابل مليار و721 مليون دولار بنهاية عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها نحو 474 مليون دولار، بينما تراجع إجمالي الواردات في المقابل لتصل إلى 5 مليارات و147 مليون دولار بنهاية عام 2019، مقابل 5 مليارات و460 ألف دولار بنهاية عام 2018، بتراجع بلغت قيمته 313 مليون دولار.

وجاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى للصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت 945.7 مليون دولار عام 2019، مقابل 801.2 مليون دولار عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 18%، فيما جاءت الحبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف في المرتبة الأولى للواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 1157 مليون دولار عام 2019، مقابل 1213 مليون دولار عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.