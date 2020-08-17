شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 16-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 16-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.661 مليار جنيه.





إيقاف تداول 17 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ارابيا انفستمنتس هولدنج، حديد عز، أسمنت سيناء، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية لحليج الأقطان، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، دلتا للإنشاء والتعمير، مجموعة عامر القابضة، العبور للاستثمار العقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.





البورصة تربح 7.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 581.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.69%، والعرب على 7.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 45.4 مليون جنيه، 60.7 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، 92.7 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 11120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 13103 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2563 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 837 نقطة.

Advertisements

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.





سي أي كابيتالأعلنت شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، اليوم نتائجها المالية المجمعة للنصف الأول من عام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات مليار جنيه، بانخفاض قدره %9.9 مقارنة بالعام السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 178.8 مليون جنيه بانخفاض قدره 13.9% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ إجمالي محفظة التمويل 9.9 مليار جنيه.





أوراسكوم للتنميةأعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن انخفاض إجمالي الإيرادات لتصل إلى 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 17.5%، وبلغ صافي الربح 168.4 مليون جنيه مقابل 393.8 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، مرجعة سبب الانخفاض في الإيرادات والأرباح إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى خسائر في العملات الأجنبية بلغت 26.6 مليون جنيه، كما تأثر هامش أرباح الشركة بسبب الإغلاق الكامل لفنادق الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا





بي انفستمنتسأعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على إنشاء شركة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية برأسمال مليار جنيه، على أن تقوم الشركة باستثمار مبلغ 200 مليون جنيه مبدئياً، في رأسمال تلك الشركة، كما تقوم الشركة حالياً بإجراء محادثات مع مستثمرين آخرين للمساهمة في رأسمال الشركة المقرر تأسيسها.

كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الخاصة بالشركة المقرر تأسيسها، والتي تتمثل في الاستحواذ على حصص حاكمة في الشركات الواعدة في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة سريعة النمو، بالإضافة إلى الشراكة مع الخبرات الطبية المرموقة في المجال بهدف خلق تكامل بين الخبرات المالية والاستثمارية المتوافرة لدى الشركة مع الخبرات الطبية والإدارية المتوافرة لدى الشركات المستثمر فيها.



ووافقت لجنة الاستثمار بالشركة، على البدء في الفحص النافي للجهالة لإحدى الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات الصحية، لتكون بذلك باكورة استثمارات الشركة الجديدة.





أجواءأعلنت شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، عن الدعوة لاجتماع جمعية عامة غير عادية لاحقاً، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لحضور المساهمين في الاجتماع الثاني، والمقدر بنسبة 25% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.