تفاهم سعودي أردني لبدء تنفيذ الربط الكهربائي وخط ألياف ضوئية بين البلدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي أمس مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي وإنشاء خط ألياف ضوئية بين شبكات البلدين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المذكرة تأتي انطلاقا من الإرادة السامية لقيادتي البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما، وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما، ورغبة في الدفع بها نحو آفاق أوسع، وحرصا على استثمار الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بينهما في جميع المجالات؛ ومنها مجالات الطاقة الكهربائية.

وأكد أن قيادتي البلدين حريصتان على توطيد أسس الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات، بما يعزز العلاقات بين البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين، مشيرا إلى أنه لهذا الهدف جاءت الرغبة من الطرفين في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما، مصحوبا بإنشاء خط ألياف ضوئية بين شبكات اتصالات البلدين.

الانسجام مع الرؤية

وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المذكرة، وخطط الربط الكهربائي في المملكة عموما، تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تركز على استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة لجعلها مركزا إقليميا لربط شبكات الطاقة الكهربائية وتبادلها، حيث تعد شبكة الكهرباء السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، مشيرا إلى أن أعمال الربط الكهربائي، بين المملكة والأردن، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر الذي يجري العمل عليه حاليا، سيكونان خطوات مهمة باتجاه استكمال مشروع الربط الكهربائي العربي، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع دول المشرق العربي، من جهة، وبقية الدول العربية في شمال أفريقيا من جهة أخرى بمشيئة الله.

الربط مع العراق

وذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق يسير بخطى حثيثة نحو الاستكمال، سواء من خلال الربط المباشر بين الدولتين، أو من خلال الربط الخليجي. مؤكدا أن مشروعات الربط الكهربائي، بين المملكة والأردن، والمشروعات المماثلة الأخرى، ستعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء وتدعم مشاركة البلدين فيها.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن لدى المملكة خططا طموحة لأن تصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، متى ما اكتملت البنية التحتية اللازمة والقيمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الخطط ستضع المملكة على أعتاب نقلة نوعية في مجال تصدير الكهرباء، من خلال مشروعات الربط الكهربائي العربي.

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تعزيز الموثوقية

وأفاد بأن المملكة اتجهت نحو الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق عدد من الفوائد، تشمل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وتوفير الدعم والاحتياطي اللازم للشبكات المترابطة في أوقات ذروة الاستهلاك أو الطوارئ الكهربائية، واستثمار فرصة تبادل فائض قدرات التوليد الكهربائية، وذلك من خلال الاستفادة من التنوع والتباين الذي يطرأ على الطلب اليومي والموسمي على الكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز دخول مشاريع الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية للدول المترابطة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وفي تعزيز جهود الحفاظ على البيئة.

مركز إقليمي

من جانبها، أكدت الوزيرة الأردنية؛ أهمية المذكرة، التي تتوافق أهدافها مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، التي ترمي إلى أن يكون الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها، خاصة وأن المذكرة تشكل انطلاقة لمشروعات الربط الكهربائي العربي الشامل، حيث سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المشرق العربي، مع بقية الدول العربية في شمال أفريقيا وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء.

الربط العربي

وقالت إن الربط الكهربائي مع المملكة، يصب في تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية الربط في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في البلدين، وتبادل الطاقة الكهربائية بينهما، نظرا لتفاوت أوقات ذروة الأحمال في الأردن والسعودية، الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد فيهما. وأكدت زواتي أهمية الربط في المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء بين البلدين، لاستخدامه خلال أوقات الطوارئ والأعطال في الشبكات.

وتنيط المذكرة بالشركة السعودية للكهرباء في السعودية، وشركة الكهرباء الوطنية في الأردن، مهمة إعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة وتنفيذها في إطار هذه المذكرة الموقعة.

أهداف مذكرة التفاهم