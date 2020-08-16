فرع لمركز التحكيم التجاري بمدينة الملك سلمان للطاقة

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ويأتي تدشين الفرع الجديد للمركز انطلاقا من خطته الاستراتيجية في التوسع والقرب من الفئات المستفيدة، إضافة إلى مقره الرئيس الواقع في مدينة الرياض وفرعه الإقليمي في مدينة جدة ومكتبه التمثيلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأوضح ميرة في كلمته خلال التدشين أن افتتاح فرع المركز في المنطقة الشرقية، وتحديدا في مدينة الملك سلمان للطاقة يأتي امتدادا لحرص المركز على تقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات (التحكيم، الوساطة)، وفق أفضل المعايير الدولية وبلغات متعددة لجميع الأطراف المحلية والدولية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار، وتطوير صناعة التحكيم المؤسسي.
من جانبه بين القحطاني أن وجود فرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري في مدينة الملك سلمان للطاقة يأتي في إطار تجسيد نموذج العمل في المدينة والقائم على الشراكة الاستراتيجية مع روافد تيسير ممارسة الأعمال كالمركز، وتهيئة بيئة جاذبة للجهات الراغبة في الاستثمار بالمدينة، مفيدا بأن المركز سيكون جزءا من مركز الخدمات الموحد للمدينة، وسيسهم في إنشاء بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك بتحقيق احتياجات المستثمرين عند لجوئهم إلى تسوية المنازعات.
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