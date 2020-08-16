شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16- 8 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 16-8 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.661 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ارابيا انفستمنتس هولدنج، حديد عز، أسمنت سيناء، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية لحليج الأقطان، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، دلتا للإنشاء والتعمير، مجموعة عامر القابضة، العبور للاستثمار العقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

البورصة تربح 7.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 581.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.69%، والعرب على 7.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 45.4 مليون جنيه، 60.7 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، 92.7 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 11120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 13103 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2563 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 837 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 2.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.426 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.27%.

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- حديد عز بسعر إغلاق 6.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.59%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 14.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 1 بسعر إغلاق 0.356 جنيه بنسبة تراجع بلغت 35.97%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 26.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.78%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 6.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.50%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 7.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.88%.