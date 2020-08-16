تعرف على قيمة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة





أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن زيادة تذاكر مترو الأنفاق لترتفع المحطات التى كانت 9 محطات بـ3 جنيهات تصبح 5 جنيهات، و5 تصبح 7 جنيهات"، وقيمة تذكرة 40 محطة مترو 10 جنيهات، مشيرا إلى أن المترو يوفر نصف الوقت عن وسائل النقل الأخرى، معلقاً: "لو هتركب 3 ميكروباصات هتدفع 35 جنيها، وأنا هاخد منك بس 10 جنيهات"، الزيادة فى تذاكر المترو بدءا من الغد.

وقال إن مصاريف التشغيل بالسكة الحديد 5.7 مليار جنيه فى العام، ومصاريف التشغيل في العام للمترو 8 مليارات جنيه ونحصل على 4 مليارات جنيه أى بنسبة 50 %، وتحريك التذاكر 25 أو 30% نكون حققنا جزء من باقى العجز المتبقى علينا للدولة، مضيفا أن تكاليف إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق 97 مليار جنيه.

Advertisements

وذكر وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن مترو الأنفاق وسيلة نقل عصرية ومتطورة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء محطة مترو عدلى منصور بخبرات مصرية 100% واستعانوا فقط بمشرف أجنبى.

وأضاف، أن المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق 14 كيلو متراً تنفذ بشركات مصرية وطنية، لافتاً إلى أن مصر تنافس الشركات العالمية فى قطاع النقل والأنفاق.

وأشار وزير النقل، إلى أن روفيجى هو أكبر سد تنفذه مصر فى تنزانيا، لافتاً إلى أن تنزانيا عندما شاهدت المشروعات المصرية تحمست لإسناد إنشاء سد روفيجى للشركات المصرية.

وعن أهمية محطة مترو عدلى منصور، ذكر أن المحطة مثل 19 محطة في الخط الثالث والذين يمثلون بداية دخول الشركات المصرية فى عصر التكنولوجيا الدقيقة، مضيفاً أن محطة عدلى منصور والنزهة وهليوبليس، بها 16 سلم متحرك و2 أسانسير وشاشات ومكيفة لخدمة الركاب وتمثل نقلة فى مشروعاتنا.