شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 784 سيارة ملاكى ونقل بقيمة 137.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال شهر يوليو 2020 عن 664 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى، وعن 11 سیارات إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 105 مليون و731 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 46 مليون و185 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 23 مليون و31 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 69 مليون و216 ألف جنيه.

وخلال شهر يوليو 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 109 سيارة نقل للاستخدام الخاص والتجارى بقيمة 31 مليون و 841 ألف جنيه.

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 8 ملايين و847 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 5 ملايين و696 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 307 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 14 مليون و850 ألف جنيه .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يوليو 2020 عن 784 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 137 مليون و 572 ألف جنيه، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 64 مليون و 66 ألف جنيه .

من ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يوليو 105 سيارات، كما تم إعادة تصدير 43 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.