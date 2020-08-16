شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 784 سيارة ملاكى ونقل بقيمة 137.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال شهر يوليو 2020 عن 664 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى، وعن 11 سیارات إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 105 مليون و731 ألف جنيه.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 46 مليون و185 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 23 مليون و31 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 69 مليون و216 ألف جنيه.
وخلال شهر يوليو 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 109 سيارة نقل للاستخدام الخاص والتجارى بقيمة 31 مليون و 841 ألف جنيه.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 8 ملايين و847 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 5 ملايين و696 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 307 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 14 مليون و850 ألف جنيه .
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يوليو 2020 عن 784 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 137 مليون و 572 ألف جنيه، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 64 مليون و 66 ألف جنيه .
من ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يوليو 105 سيارات، كما تم إعادة تصدير 43 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.
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