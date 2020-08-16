شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تعين رئيسا للجنة إدارة شركة راكتا للورق بـ30 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام،قرارا بتعيين الدكتور يسرى المهداوى رئيسا للجنة إدارة الشركة العامة للورق راكتا والقائم بأعمال العضو المنتدب .

كما تضمن القرار تعيين الدكتور ايمن رمضان عبده عضوا منتدبا فنيا وتعيين الدكتور خالد يحى حافظ عضوا غير متفرع بجانب ممثل القطاع الخاص.

وتضمن القرار أن يتم صرف راتب شهرى لرئيس اللجنة نحو 30 ألف جنيه شهريا خاضعة للضرائب، فيما يتم صرف 25 ألف جنيه للعضو الفنى شهريا خاضعة للضرائب على أن يتم صرف 750 جنيه بدل حضور الجلسات و300 جنيه بدل انتقال لمن لا يستعمل سيارات الشركة.

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وتعقد الجمعية العامة لشركة راكتا للورق برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى غدا لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2020-2021، والتى تم رفضها من قبل غدا بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

وكان قد تم إعداد مشروع الموازنة التقديرية بخسائر تبلغ 76.9 مليون جنيه على أساس أن إجمالى العمالة اللازمة لإدارة الشركة خلال فترة التوقف 232 عاملا تتقاضى العمالة اللازمة كافة مستحقاتها بينما تحصل العمالة الأخرى ‏75% من حافز الإنتاج ولا تحصل على بدل وجبة أو انتظام، مع اضافة بند منح ومناسبات .

مما يذكر أنه تشهد شركة راكتا للورق خسائر متلاحقة تخطت الـ800 مليون جنيه، نتيجة تقادم المعدات والآلات بجانب العيوب الفنية فى الصناعة، مما أخرجها تقريبا من سوق الصناعة حاليا، وبالتالى لجأت الشركة لوقفها عن العمل ؛ لحين تطوير المصانع بشكل مناسب فى نفس المكان الحالى مع التوصل إلى آلية توافقية مع العاملين بالشركة.