شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 6 مليارات جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، الأحد 16-8-2020، العديد من التصريحات الهامة لوزراء المجموعة الاقتصادية، أبرزها تصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة

وزير المالية: 6 مليارات جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى يوليو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم فى تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يُساعد فى توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالى للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها فى ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى فى النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر يوليو الماضى، بقيمة ٦ مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر ودعم مترو الأنفاق، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات.

112 مليون دولار صادرات "الأدوات الصحية" و"السيراميك" خلال النصف الأول من 2020

سجلت قيمة صادرات مصر من "الأدوات الصحية" و "السيراميك" خلال النصف الأول من 2020 نحو 112 مليون دولار في مقابل 147 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 23.8%.

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الصادر اليوم /الأحد/، إلى استحواذ 9 دول (ليبيا، وألمانيا، واليمن، وبريطانيا، والأردن، وتركيا، وفرنسا، وإيطاليا، والسعودية) على 68.7% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 76.959 مليون دولار.

وأوضح أن صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف انخفضت بنسبة 34% خلال أول 6 أشهر من العام لتسجل نحو 53 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، حيث تم التصدير إلى 57 دولة منهم 7 دول لم يتم التصدير لها وتتمثل في (الكونغو زائير، والمجر، والسويد، وأمريكا، وبلغاريا، وأستراليا، سنغافورة).

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع "اتصالات مصر" توسعات الشركة بالسوق المصرية

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، لبحث توسعات الشركة المستقبلية في السوق المصرية.

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وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستثمارات الشركة القائمة وخططها المستقبلية، وتكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن الهيئة حريصة على متابعة استثمارات كبرى الشركات المستثمرة فى مصر وتذليل أي تحديات تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مصر.

وأضاف عبد الوهاب أنه يجري العمل بشكل مستمر على تنفيذ كافة الإصلاحات اللازمة لدعم المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في السوق المصرية بما يتيحه الاستثمار في مصر من مزايا عدة، جعلته موضع إشادة من المؤسسات الدولية المعنية.

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية: 350 مليون دولار تكلفة تطوير الدلتا للأسمدة

أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن كراسة شروط تطوير شركة الدلتا للأسمدة ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجارى بحيث تتضمن الكراسة تطوير الشركة فى نفس مكانها الحالى، مضيفا خلال مشاركته فى لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، أن تطوير الشركة سيحتاج لنحو 350 مليون دولار، لانشاء وحدة أمونيا جديدة بجانب التوافق التام مع الاشتراطات البيئية .

وأوضح لـ"الخليج 365" أنه أكد للنواب أن الشركة تكبدت خسائر بملايين الجنيهات نتيجة التزامها بتوريد حصة الأسمدة لوزارة الزراعة بأقل من تكلفتها خاصة أن الشركة تعمل بإلات ومعدات قديمة وبالتالى تزيد من استهلاكها للطاقة .

وأوضح عماد الدين مصطفى أن ديون الشركة للغاز بلغت نحو 4 مليارات جنيه، نتيجة الاستهلاك الكبير وبيع الأسمدة بأقل من سعر تكلفتها للزراعة، وبالتالى يتم دعم المزارع على حساب اقتصاديات تشغيل الشركة.

أوابك: مصر ضمن 4 دول وقعت اتفاقيات لإنشاء محطات تموين السفن بالغاز المسال

كشفت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، تحت عنوان "استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري"، أن بعض الشركات العربية في مصر والإمارات وعمان وقطر، توصلت إلى توقيع اتفاقيات وتفاهمات أولية مع شركات عالمية لإنشاء محطات لتموين السفن بالغاز المسال، بإجمالي أربعة مشاريع منها ما دخل مرحلة التصميمات الهندسية، ومنها ما زال قيد المناقشة، لافتة إلى أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريع، لا شك أنه سيمكًنها من لعب دور هام في السوق العالمي، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد.

وأظهرت الدراسة أن الدول العربية تملك عدة مقومات تمكنها من إنشاء مركز عالمي لتموين السفن، لوجود صناعة غازية متكاملة لديها منذ عقود، ومحطات عملاقة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، علاوة على موقعها الجغرافي المتميز الذي يتوسط العالم والقريب من الخطوط الملاحية الهامة.