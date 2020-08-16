شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: نجاح تحويل النقل الثقيل للغاز بداية التوسع في تحويل مركبات السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزارة البترول، إن التجارب الأولية أثبتت نجاح عملية تحويل سيارة نقل ثقيل مزودة بمحرك عملاق سعة 12000 سى سى وقدرة 394 حصان، للعمل بالغاز الطبيعى وتشغيلها بالوقود المزدوج (غاز طبيعى – سولار)، وإنه تمت تجربة السيارة بحمولة تزيد عن ٢٥ طنا وحققت وفراً في السولار فى هذه التجارب الأولية يقدر بحوالى ٣٠٪.

وأضافت وزارة البترول، أن تلك السيارة تعد بمثابة أول تجربة لتحويل أكبر محرك فى مصر للعمل بالغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن يؤدى النجاح فى تحويل مثل هذه النوعية من سيارات النقل الثقيل للتوسع بمركبات النقل الثقيل والمتوسط العاملة بالسولار على مستوى الجمهورية.

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وكان المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز، إحدى شركات قطاع البترول، قد أكد أنه في إطار جهود شركة المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعى لمواكبة استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بمختلف أنواع السيارات والمركبات، قام فريق إدارة التحويل بتحويل أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعي مضيفا أن المركبة التى تم تحويلها هى سيارة نقل ثقيل مزودة بمحرك عملاق سعة 12000 سى سى وقدرة 394 حصانا، وقد أثبتت التجارب الأولية نجاح عملية تشغيلها بالوقود المزدوج (غاز طبيعى – ديزل) حيث وصلت نسبة توفير الديزل في هذه التجارب الأولية إلى ٣٠٪، وقد تم تجربة السيارة بحمولة تزيد عن ٢٥ طنا.

يذكر أن المشروعات القومية الجارى دراسة آليات تنفيذها حالياً من قبل وزارات الدولة المختصة تتضمن إحلال عدد كبير من مركبات النقل الجماعى العاملة بالديزل بمركبات تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وكذلك إنشاء عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعى فى مختلف المدن والمحافظات.