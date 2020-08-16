شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع صناعة الورق للربحية خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أعمال الشركة السعودية لصناعة الورق، المُعلنة اليوم الأحد، عن التحول للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 3.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 17.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الزيادة في المبيعات كما أن إنخفاض التكلفة ساهم في تحسين مجمل الربح بسبب انخفاض أسعار لب الورق بالسوق العالمي.

وارتفعت المبيعات إلى 142.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 121.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

كذلك انخفضت المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف التمويلية . كما تم تخفيض أرباح الربع الحالي بقيمة مخصصات قدرها 2.2 مليون ريال سعودي

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 23.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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