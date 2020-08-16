شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات تدفع مكة للإنشاء لتكبد خسارة بـ 25 مليون ريال خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أعمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، المُعلنة اليوم الأحد، عن التحول للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 29 شوال 1441 هـ.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 25 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 87 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 1440 هـ.
وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 27 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 86 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 1440 هـ.
وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في في 29 شوال 1441 هـ إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
كذلك تحولت الشركة لتكبد الخسائر بسبب اشتمال الربع المماثل من العام السابق علي رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة إنتفت الحاجة إليه مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح في الربع المماثل من العام السابق.
وتراجعت المبيعات إلى 6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 150 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 1440 هـ.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 29 شوال 1441 هـ، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 135 مليون ريال في الفترة المقابلة من 1440 هـ.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 41 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي 1441/7/29هـ، مقابل أرباح بلغت 48 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 1440هـ.
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