شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7759.48 نقطة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:00 مساءً, 16 أغسطس 2020 م
المناطق - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 55.23 نقطة ليقفل عند مستوى 7759.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بي سي آي، والواحة، وأنعام القابضة، والإنماء طوكيو، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات زجاج، وتعليم ريت، ولازوردي، وأسمنت اليمامة، ومكة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.97%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وكيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، والإنماء، والجزيرة، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 253.61 نقطة ليقفل عند مستوى 8192.43 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1335 صفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7759.48 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.