الجزائر تطرح مناقصة لشراء قمح الطحين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الأحد، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية.

تنص وثائق المناقصة على طلب 50 ألف طن لكن الجزائر غالبا ما تشتري أكثر من الأحجام الاسمية الواردة في مناقصاتها. والموعد النهائي لتقديم العروض هو 18 أغسطس على أن تظل سارية حتى التاسع عشر منه.

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تطلب الجزائر شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من أكتوبر وبين السادس عشر والحادي والثلاثين منه. وفي حالة التوريد من أمريكا اللاتينية، يكون الشحن بين الأول والخامس عشر من سبتمبر وبين السادس عشر والثلاثين منه.

الجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، وبخاصة من فرنسا.