شكرا لقرائتكم خبر عن صعود معظم أسواق الخليج الرئيسية ودبى تلامس ذروة 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية اليوم الأحد، ولامس مؤشر دبي أعلى مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر، تقوده مكاسب أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني.

صعد المؤشر السعودي 0.7 بالمئة، حيث زاد سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة وسهم بنك الرياض 3.3 بالمئة.

وتقدم سهم مجموعة صافولا 1.4 بالمئة بفضل زيادة قوية لأرباح الربع الثاني من العام.

وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 1.3 بالمئة عند أعلى مستوى له منذ 12 مارس، مدعوما بمكاسب سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي صعد 3.1 بالمئة بينما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 بالمئة.

وتخلى سهم الاتحاد العقارية عند مكاسبه المبكرة وأغلق منخفضا 0.9 بالمئة بعد أن أعلن عن خسائر في الربع الثاني بلغت 38.6 مليون درهم (10.5 مليون دولار) مقارنة مع خسائر 84.1 مليون درهم قبل عام.

وتقدم مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، حيث ارتفع سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 1.1 بالمئة وزاد سهم اتصالات 0.5 بالمئة.

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وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 7759 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4413 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1.3 بالمئة إلى 2183 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 1.3 بالمئة مسجلا 1328 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3560 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 1.6 بالمئة ليبلغ 5742 نقطة.