شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة بداية الأسبوع..والأسواق الإماراتية تربح 5.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط سوق مسقط، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.29% رابحاً 27.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2183.37 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 306.01 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.61% رابحاً 26.60 نقطة ليغلق عند مستوى 4413.265 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 651.117 مليار درهم، وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.72% رابحاً 55.23 نقطة ليغلق عند مستوى 7759.48 نقطة، كما ارتفعت بورصتي الكويت والبحرين.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.29% رابحاً 27.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2183.37 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 306.01 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 289.8 مليون سهم محققة ما قيمته 249.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3286 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.28%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.51%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.40%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.07%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.6 مليون ورقة بقيمة 49.1 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحاً 26.60 نقطة ليغلق عند مستوى 4413.265 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 651.117 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 156.1 مليون سهم، بقيمة 453.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 2667 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 14.42%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 13.6%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 4%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.44%، وتصدر سهم الشركة العلمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 36.2 مليون درهم.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% رابحاً 55.23 نقطة ليغلق عند مستوى 7759.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.19% رابحاً 253.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8192.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 312.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.23%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.11%.

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وقفز 118 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بي سي آي" بنسبة 10%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 9.85%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 6.84%، فيما تراجع 66 سهماً على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 1.97%، ثم سهم " تعليم ريت" بنسبة 1.92%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 1.89%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 356.8 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.30% رابحاً 17.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1328.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 ملايين سهم بقيمة 966.7 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 69.56% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.21%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.17%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.62%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.50% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.44%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 8.57% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 2.94%، كما تراجعت أسهم شركة ناس، عقارات السيف، بنك البحرين الوطني، بنسبة 10%، 1.17%، 0.81%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.49% رابحاً 76.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5202.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% رابحاً 89.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5742.03 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.26% رابحاً 51.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4135.34 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.27% رابحاً 51.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4139.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238.7 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

وجاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.85%، يليه سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 10%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.78%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.73% ثم سهم شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 5.41%، ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 5.03%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.14% خاسراً 4.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3560.280 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 174 صفقة لعدد 30 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 4 أسهم على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 4.55%، ثم سهم "جلفار للهندس والمقاولات" بنسبة 1.96%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، ثم سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 2.94%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.32%.