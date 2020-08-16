شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتصالات التسويقية في "وي": خدمات الاستاد الجديد ستضاهي أندية أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر الكنفاني، رئيس قطاع الاتصالات التسويقية بالشركة المصرية للاتصالات "وي"، إن افتتاح استاد الأهلي-وي-السلام، جاء ليكلل جهود كبيرة للتعاون المثمر بين "وي" والنادي الأهلي، وأشار الكنفاني خلال مداخلة له ببرنامج "يلا أونلاين" المذاع على محطة نغم FM، إلى أنه يفضل وصف الأمر بالتعاون أو الشراكة بين عملاقي الكرة والاتصالات، لأن الأمر تعدى حدود الرعاية التقليدية، وقدم كذلك التهاني لإدارة النادي الأهلي على افتتاح الاستاد الجديد وتحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء، معربا عن شكره لشركة استادات وما قدموه من مجهود لإنجاز هذا المشروع.



فريق برنامج يلا اونلاين

وتحدث الكنفاني عما قدمته المصرية للاتصالات من بنية تحتية وشبكة قوية من الألياف الضوئية ستتيح للجمهور الاستمتاع بخدمات متطورة تماثل تلك المقدمة في استادات الأندية الأوربية، وكذلك اتاحة استخدام التطبيقات الإلكترونية المختلفة التي تتيح تجربة مميزة في متايعة المباريات والتدريبات.

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وأشار رئيس قطاع الاتصالات التسويقية إلى أن "وي" و"الأهلي" كان لهما استراتيجية واضحة، ورغم التحديات، استطاعت هذه الشراكة المميزة أن تصل لهذا الإنجاز وأن تحقق حلم جماهير النادي الأهلي، وأن هذه الخطوة سيتبعها خطوات أكبر وفق خطة واستراتيجية واضحة.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعي متخصص في الاتصالات والتكنولوجيا، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي ونيرة شريف ويذاع يومي الأحد والخميس من 12 إلى 1 ظهرا عبر إذاعة نغم إف إم، برعاية WE وجوميا، ومن إنتاج شركة POD الوكيل الحصري لمحطات راديو النيل.