شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار جنيه.

Advertisements

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.521%، فيما بلغ أعلى عائد 13.581%، وسجل أقل عائد 13.041%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.838%، في حين سجل أعلى عائد 13.86%، وأقل عائد 13.699%.