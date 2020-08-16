شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية والأردن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت حكومتا المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، اليوم الاحد، مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بربط شبكتي البلدين.

وسيكون هذا المشروع للربط الكهربائي مصحوبا بإنشاء خط للألياف الضوئية يستفيد منه البلدان، وفقاً لوكالة رؤيا.

وكانت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، قد أكدت في مقابلة سابقة مع "العربية"، عزم بلادها توليد حوالي نصف الطاقة الكهربائية من مصادر محلية خلال عشر سنوات، مؤكدة أهمية مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار السعودية والعراق وفلسطين، وتعزيز الربط القائم مع مصر، إلى جانب الربط مع الشبكة الخليجية.

وكان رئيس مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن السعودية تسعى منذ 2005 للحصول على طاقة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها.

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ولفت إلى أن عددا من المعوقات اعترضت هذا الجانب من ضمنها الخبراء وطول مدة بناء المفاعلات.

وأضاف: "بدأت المملكة فعلا في التعاقد مع عدة جهات سواء في الشرق أو الولايات المتحدة أو أوروبا، ومن المؤمل أن يصل عدد المفاعلات في المملكة إلى 17 مفاعلا".

وأشار إلى أن هذا العدد من المفاعلات سيغني عن المولدات الكهربائية في المملكة والمعتمدة على الطاقة البترولية، لافتا إلى أن هناك "حديثا عن جهوزية أحد هذه المفاعلات المستخدم في الدراسات والأبحاث في منطقة الرياض".

وكشفت وزارة الكهرباء العراقية، الإثنين الماضي، عن وصول الأعمال الفنية الخاصة بربط الشبكة الكهربائية مع السعودية إلى مراحل متقدمة.