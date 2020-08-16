شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بقيمة تداولات 6.5 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% رابحاً 55.23 نقطة ليغلق عند مستوى 7759.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.19% رابحاً 253.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8192.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 312.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.23%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.11%.

وقفز 118 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بي سي آي" بنسبة 10%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 9.85%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 6.84%، فيما تراجع 66 سهماً على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 1.97%، ثم سهم " تعليم ريت" بنسبة 1.92%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 1.89%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 356.8 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغت الإيرادات 1.2 مليار ريال سعودي مقارنة مع 1.15 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 10.446%، وبلغ صافي الربح 192.25 مليون ريال سعودي مقابل 167.97 مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض 22.039%.