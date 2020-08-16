شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للصناعات الكيماوية: 350 مليون دولار تكلفة تطوير الدلتا للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن كراسة شروط تطوير شركة الدلتا للأسمدة ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجارى بحيث تتضمن الكراسة تطوير الشركة فى نفس مكانها الحالى، مضيفا خلال مشاركته فى لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، أن تطوير الشركة سيحتاج لنحو 350 مليون دولار، لانشاء وحدة أمونيا جديدة بجانب التوافق التام مع الاشتراطات البيئية .

وأوضح لـ"الخليج 365" أنه أكد للنواب أن الشركة تكبدت خسائر بملايين الجنيهات نتيجة التزامها بتوريد حصة الأسمدة لوزارة الزراعة بأقل من تكلفتها خاصة أن الشركة تعمل بإلات ومعدات قديمة وبالتالى تزيد من استهلاكها للطاقة .

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وأوضح عماد الدين مصطفى أن ديون الشركة للغاز بلغت نحو 4 مليارات جنيه، نتيجة الاستهلاك الكبير وبيع الأسمدة بأقل من سعر تكلفتها للزراعة، وبالتالى يتم دعم المزارع على حساب اقتصاديات تشغيل الشركة.