شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.61% بأولى جلسات الأسبوع.. وإدراج صندوق "شيميرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحاً 26.60 نقطة ليغلق عند مستوى 4413.265 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 651.117 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 156.1 مليون سهم، بقيمة 453.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 2667 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 14.42%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 13.6%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 4%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.44%، وتصدر سهم الشركة العلمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 36.2 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إدراج وحدات صندوق شيميرا الأساسي-شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات شريعة المتداول-الشريحة (أ)-تراكمية العائد، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 من أغسطس.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة الخليج للمشاريع الطبية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية عن فترة النصف الأول من العام الحالي، وبلغت 18.955 مليون درهم مقابل 23.111 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح التشغيلية للفترة عينها مبلغ 54.678 مليون درهم، بينما بلغ مجموع الإيرادات لنفس الفترة مبلغ 228.698 مليون درهم، وبلغ إجمالي الموجودات حتى تاريخ 30 يونيو لعام 2020 مبلغ 1.244 مليار درهم بينما بلغ إجمالي المطلوبات مبلغ 192.13 مليون درهم، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مبلغ 1.052 مليار درهم، وبلغت ربحية السهم للفترة المنتهية 0.026 درهم مقابل 0.029 درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.14% خاسراً 4.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3560.280 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 174 صفقة لعدد 30 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 4 أسهم على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 4.55%، ثم سهم "جلفار للهندس والمقاولات" بنسبة 1.96%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، ثم سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 2.94%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.32%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار، عن النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وحققت المجموعة أرباحاً بلغت 31.6 مليون ريال عماني مقارنة بالأرباح التي بلغت قيمتها 24.3 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2019، وبلغت الأرباح المنسوبة لمساهمي الشركة الأم من أرباح المجموعة 24.1 مليون ريال عماني مقارنةً مع 16.1 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2019.