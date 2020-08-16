بعد تراجعها 60 جنيها.. ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر

كتب: ضياء السقا

استقرت أسعار الذهب، الأحد، في الأسواق المصرية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 860 جنيها للجرام.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر، الثلاثاء الماضي، بمقدار 60 جنيها دفعة واحدة، ليسجل عيار 21، 850 جنيها للجرام.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت مؤخرا أعلى سعر في تاريخ مصر، حيث وصل عيار 21 لـ925 جنيها للجرام.

وعالميا، تراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات الجمعة ليسجل أسوأ أداء أسبوعي من مارس الماضي.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجل الذهب خسارة أسبوعية بلغت 6% بنهاية الأسبوع لتصل الأوقية إلى1945.1 دولار مقابل 2072 دولارًا كانت قد وصلت لها في وقت لاحق.

وانحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

أسباب التراجع

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بعد أن فقدت أوقية الذهب أكثر من 100 دولار حتي الآن، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة.

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا إلي 1900 دولار نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع حيث هبط الذهب بمقدار 3.85% ووصل سعره العالمي إلي 1943 دولار للأوقية بعد ارتداد من 2049 دولار للأوقية.

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يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسيوع الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 45 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، مسجلة أعلى سعر محلي على الإطلاق ليتخطى عيار 21 حاجز ال900 جنيها للجرام للمرة الأولى في تاريخ السوق المصرية.

ويأتي التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية بسبب جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب الأحد في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 737 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 860 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 983 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6880 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.