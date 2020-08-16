شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 1.49% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.49% رابحاً 76.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5202.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% رابحاً 89.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5742.03 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.26% رابحاً 51.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4135.34 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.27% رابحاً 51.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4139.60 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238.7 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%.
وجاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.85%، يليه سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 10%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.78%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.73% ثم سهم شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 5.41%، ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 5.03%.
وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن تحقيق صافي أرباح لمساهمي الشركة الأم بلغت 6 ملايين دينار كويتي خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 12.4 مليون دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 51.3%، وبلغت ربحية السهم 2 دينار كويتي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020 مقارنة بربحية 6 دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة انخفاض 66.7%، وبلغ إجمالي الموجودات 4.93 مليار دينار كويتي مقابل 4.7 مليار دينار كويتي خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 4%.
فيما قررت إدارة بورصة الكويت وقف تداول أسهم مجموعة جي اف اتش المالية بشكل مؤقت لحين الإعلان عن البيانات المالية للشركة وذلك وفقاً لطلب مصرف البحرين المركزي.
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