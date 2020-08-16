شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى لمواد البناء: ارتفاع كبير بصادرات المواد المحجرية والمعدنية والحديد والصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صادرات عدد من منتجات مواد البناء فى النصف الأول من العام الجارى خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020 ، حيث شهدت 3 قطاعات الأكثر ارتفاعا دون غيرها من مواد البناء ومنها قطاع المواد المحجرية والمعدنية وشهد زيادة فى الصادرات بنحو 13% لتسجل 164 مليون دولار فى مقابل 145 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .

ووفقا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء الذى حصلت الخليج 365 على نسخه منه جاء ارتفعت صادرات مصر من الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب لتبلغ 130 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار بنمو 58% .

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 107.2% خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 1.707 مليار دولار مقابل 824 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 .

وأكد التقرير ،على إن إجمالى صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34 % بنحو 775 مليون دولار لتسجل ما قيمته 3.046 مليار دولار مقابل 2.271 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وعلى جانب أخر رصد التقرير انخفاض فى عدد من القطاعات الأخرى لمنتجات مواد البناء ومنها صادرات مصر من الأدوات الصحية تراجعت بنحو 12% لتبلغ 59 مليون دولار مقابل 67 مليون دولار، والأسمنت بنحو 23% لتبلغ 6347 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار، و الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 16% لتبلغ 241 مليون دولار مقابل 287 مليون دولار.

كما تراجعت صادرات مصر من المواسير بنسبة 0.3% لتبلغ 3.188 مليون دولار مقارنة بنحو 3.198 مليون دولار.

Advertisements

وانخفضت صادرات مصر من "نحاس ومصنوعاته" خلال الفترة من " يناير- يونيو 2020" بنحو 30% لتسجل 65 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار، والرخام والجرانيت بنحو 20% لتبلغ 87 مليون دولار مقابل 110 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 22% لتبلغ 10 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار.

كما هبطت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 34% لتسجل ما قيمته 53 مليون دولار مقارنة بنحو 8 مليون دولار، ، و الحديد الصلب والصب بنحو 37% لتبلغ 252 مليون دولار مقابل 402 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته لنحو 154 مليون دولار في مقابل 199 مليون دولار بتراجع 22%.

وأوضح التقرير، أن هناك 10 دول استحوزت على 75.5% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 2.301 مليار دولار خلال الفترة من " يناير- يونيو 2020".

وزادت صادرات مصر من مواد البناء إلى "الإمارات" خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بنسبة 128% لتبلغ 1.211 مليار دولار في مقابل 532 مليون دولار، مستحوذة على 39.7% من إجمالي قيمة الصادرات.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى كندا خلال الفترة من "يناير- يونيو 2020" لتبلغ 407 مليون دولار مقابل 308 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 32%، ولإيطاليا بنسبة 8% لتبلغ 209 ملايين دولار في مقابل 194 مليون دولار،ولتركيا بنسبة 53% لتسجل 77 مليون دولار في مقابل 50 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من مواد البناء قد شهدت ارتفاعا ملحوظا إلى استراليا لتبلغ 49 مليون دولار مقابل مليون دولار، وللهند بنسبة 22% لتسجل 47 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار، فيما تراجعت صادرات مواد البناء إلى الولايات المتحدة بنسبة 48% لتبلغ 51 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 في مقابل 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وللمملكة العربية السعودية بنسبة 30% لتبلغ 131 مليون دولار في مقابل 186 مليون دولار.