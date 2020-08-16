شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى أعداد ركاب النقل البحرى بالربع الأول من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل عدد ركاب النقل البحري تراجع طفيف في الربع الأول من العام الجاري 2020، حيث بلغ عدد الركاب نحو 104.1 ألف راكب، مقارنة بالفترة المناظرة بالربع الأول من عام 2019 والتي سجلت 112.7 ألف راكب، بتراجع بلغ نحو 8.6 آلاف راكب.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد ركاب النقل البحري سجل تراجعا مماثلا في الربع الرابع من عام 2019، حيث سجل نحو 148.3 ألف راكب، مقارنة بنحو 169.2 ألف راكب بالربع الرابع من عام 2018، بتراجع بلغ 20.9 ألف راكب.

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وفي نفس السياق، حافظت حركة البضائع المنقولة بحرا على مستواها خلال الربع الأول من عام 2020، وسجلت نحو 39 مليون طن خلال تلك الفترة، وهو نفس حجم البضائع المنقولة خلال الربع الأول من عام 2019 دون تراجع، بينما سجل حجم البضائع المنقولة خلال الربع الرابع من عام 2019 نحو 38.4 مليون طن، مقابل 38.8 مليون طن بضائع تم نقلها خلال الربع الرابع من عام 2018، بتراجع طفيف بلغ نحو 4 آلاف طن.

وشهدت الربع الأول من عام 2020 بوادر تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية بالدول الصناعية الكبرى وخاصة دولة الصين، وبالتالي تعرضت حركة تنقل البضائع والأفراد خلال تلك الفترة لتأثير سلبي لمنع انتشار الفيروس.